Tunç Soyer'den belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında bugün yaptığı açıklamada, belediye çalışanlarına promosyon müjdesi verdi. Soyer, şu açıklamayı yaptı:

"Çalışanlarımıza müjdemiz var. Uzun süren görüşmeler sonucunda, İBB ve İZELMAN personellerimize 27.000 TL, Metro AŞ personellerimize 20.000 TL promosyon ödemesi bugün 24.00’te yapılacaktır. Diğer çalışanlarımızla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

Promosyon ödemesinin 12 bin 500 belediye çalışanının tümünü kapsayacağı belirtildi.