Tunç Soyer bakanlığın betona gömmek istediği alan için böyle konuştu: Gerekirse kepçe önüne yatarım, buraya ağaç dikerim

İzmir'de 30 Ekim 2020 depremi sonrası boşaltılan Buca Cezaevi ile ilgili tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'deki yerel yönetimler ve STK'lar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan projeye karşı olduklarını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sonsöz TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"GEREKİRSE KEPÇE ÖNÜNE YATARIM"

Kendilerinin asli görevinin 'korumak' olduğunu dile getiren Başkan Soyer, "Gerekirse kepçe önüne yatarım. Burası kamu alanı. Şimdi İller Bankası'na geçirdiler. Sanki özel alan… Ticaret alanı gibi şeyler yapacağız dediler. Burası kent hafızasının olduğu bir yer ve Buca, betona o kadar sıkışmış ki. Millet Bahçesi yapalım, ağaç dikelim. Ben gidip zeytin ağacı dikeyim. Buraya hiçbir şey yapılmasın. İnsanların nefes alacağı rekreasyon alanı ortaya çıkarılsın. Burası kamu arazisi. Bunu devletimizin de düşünmesi lazım. Yeşil alan bu kadar daralmışken, bir imkan çıkmış ortaya. Bundan kıymetli bir şey mi olur?" ifadelerini kullandı.

Tunç Soyer sosyal medya hesabından da alanla ilgili iki ayrı fotoğraf kullanarak, "Buca'ya reva görülen / Buca'nın hak ettiği" notunu düştü.