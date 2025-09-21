Tunç Soyer’den müthiş savunma

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan İzmir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Tunç Soyer savunmasında mahkeme heyetine çok çarpıcı açıklamalar yaparak savunmasına şöyle başladı:

“Sayın Başkan, Sayın Hakimler,

Cümle bana ait değil ama aynen katılıyorum. Birleşmiş Milletler 2025 yılını ‘Uluslararası Kooperatifler Yılı’ ilan etmiş, kooperatiflerin küresel etkisini güçlendirmek için de bu temayı belirlemiş.

Biraz ironik belki ama; Bugün bu salonda biz kooperatifçiliği savunurken Sayın Cumhurbaşkanı “Türkiye Kooperatifçilik Stratejik Eylem Planı 2025- 2029 Programını” açıklayacak.

Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki hocamız Metin Günday’ın sözü hala kulaklarımda çınlar:

‘Hukuk vicdanın yazılı halidir.’

İddia makamının dava metninde ileri sürdüğü iddialara cevaben belirtmek isterim ki; ben ve arkadaşlarım bu süreçlerden kişisel bir çıkar veya menfaat elde etmedik. Kooperatif ortaklarına veya üçüncü bir şahsa hiçbir menfaat sağlamadık.

Peki, kim için böyle bir oyun kuruluyor?

TÜİK’in inşaat maliyet endeksi verilerine göre 2024 yılında, 2020 yılına göre inşaat maliyetleri; Yüzde 681 oranında artmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı yapı yaklaşık birim maliyetleri ise; Yüzde 1047 oranında artmıştır.

Ekonomik krize paralel olarak başlayan savaşlar, pandemi, 6 Şubat depremi gibi olağanüstü gelişmeler inşaatların hızını etkileyen sonuçlar doğurmuş, öngörülen tarihlerde sapmalara sebep olmuş ve dolayısıyla teslim yetkilerini zora sokmuştur.

Bunun yanında, modelimizin eksikliklerinden çok; inşaat birim maliyetlerinin:

3 yılda on katına varan artış göstermesinin ve yaşanan krizlerin gecikmelere sebep olduğu açıktır ve göz ardı edilemez.

Eğer projemizdeki gecikme ve aksaklıklar suç kabul edilecekse;

Örneğin TOKİ’nin Aliağa, Zeytinburnu ve Tuzla’da başlattığı kentsel dönüşüm modellerinin çok daha uzun yıllara yayılan gecikmeleri göz önünde bulundurulduğunda, kentsel dönüşüm sorumlusu olarak suçsuz bir muhatap bulmak neredeyse imkânsız hale gelecektir.”

Değerli okurlarım,

Soyer’in uzun savunması bu köşeye sığmaz. Ancak yargılanmasının suçluları olarak şunları söylüyor:

Birincisi;

Recep Tayyip Erdoğan iktidarının yarattığı ekonomik krizi haklı olarak suçluyor.

İkincisi;

Çevre Bakanı Murat Kurum’u şöyle suçluyor:

“Temmuz 2024’te sözde ‘Bakanlık Talimatı’ gerekçesiyle tek taraflı olarak iptal edildiği bildirilerek kapısına zincir vurulan inşaatlar, tamamı her geçen gün zorlaşan bir tablo yaratmaktadır.”

Çok dikkat çekici ve haklı bir savunma.

Değerli okurlarım;

“Yalanlar Gerçekler- Ekrem İmamoğlu” ve “Proje” kitaplarımı adınıza ıslak imzalı isterseniz bu linki tıklayınız:

https://algolamedya.com/