Tunç Soyer'e İngiliz donanmasıyla kaçan Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 9 Eylül'de yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığı, Başkan Soyer'e o konuşması nedeniyle soruşturma açtı. İki müfettiş görevlendiren Bakanlık, Osmanlı’yı ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediğini iddia etti.

TUNÇ SOYER NE DEMİŞTİ?

Soyer, konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece, saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti.”