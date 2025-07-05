Tunç Soyer'in gönderildiği cezaevi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın sevk edildikleri cezaevi belli oldu.
Tutuklanan Tunç Soyer'den flaş açıklama!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlattığı operasyon kapsamında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.