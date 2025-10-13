Mütalaada, “Barış Karcı, Heval savaş aya, Tunç Soyer, Cihangir Lübiç, Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına, Hüseyin Şimşek’in zararı giderdiği için tahliyesi ile adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi” ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davanın ikinci duruşması İzmir Adliyesi’nde bu sabah saat 09.30’da başladı.

Duruşma ilk olarak tutuksuz sanıkların ifadeleriyle başladı. Kooperatif mağdurlarının da ifadeleri alındıktan sonra savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında şu ifadelere yer verdi:

“Dosyada Ayşe Arzu Özçelik hakkında zorla getirme kararı verilmesi. Adli kontrol kaldırılsın taleplerinin reddedilmesi, Suç şüphesi varlığı gösteren olgulardan tespit edilen bilirkişi raporu Danıştay ev Sayıştay kararları, müşteki beyanları, sanıkların sosyo ekonomik seviyeleri ihtimalinden dolayı kaçma ihtimalleri, delileri etkileme ihtimalleri, dosya kapsamında tespit edilen, sanık ve müştekileri etkileme ihtimalleri, Barış Karcı, Heval savaş aya, Tunç Soyer, Cihangir Lübiç, Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına, Hüseyin Şimşek’in zararı giderdiği için tahliyesi ile adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi”