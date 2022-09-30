Tunca Nehri otlarla kaplandı. Bayır Deresi çöplüğe döndü

'ESKİDEN DEREDEN SU İÇERDİK'

Yıldırım Mahallesi halkından Mehmet Sepet, çöplüğe dönen Bayır Deresi'nden eskiden su içtiklerini anlatarak, 'Eskiden tam kenarında 2 tane kaynak vardı. Bu mahallenin suyu buradan içiliyordu, herkes suyunu buradan taşıyordu evine. O ayazmalardan su içiyordu bu millet, yıkanıyordu. Ama şu hale bakın ki, bırakın su içmeyi, sulama bile yapamıyoruz, bahçe bile sulamıyoruz biz buradan. Eskiden buradan suluyordum. Suyu tertemizdi o zamanlar. Şimdi pislik akıyor. Mikrop kapacağız diye yanına bile yanaşamıyoruz. Burayı bizim gibi vatandaşlar kirletiyor. Yukarıda evler var. O evlerden atılan pislikler bunlar. Bu şişeler nereden gelebilir başka? Oradan vatandaşlar geçerken elinden atıyor. Sonra bu hale geliyor işte. Alt tarafını temizlediler, orası biraz düzeldi. Ama burası mikrop yuvası. Burasının da temizlenmesi lazım. Bütün pislik burada. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Yoksa hastalık saçacak ortalığa' diye konuştu.