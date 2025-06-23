Tunca Nehri'nde su akışı durma noktasına geldi

Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da artması sonucu nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, Tunca Köprüsü civarında su akışının çok yavaşladığı gözlendi.

Akışın azaldığı bölümlerde nehir yatağı bitki ve yosunla kaplandı. Su seviyesinin düşmesiyle nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

"GÜN GEÇTİKÇE SU AZALIYOR"

Çevre sakinlerinden Metin Özkan, AA muhabirine, kuraklık ve sıcak havaların nehri olumsuz etkilediğini söyledi.

Nehirde su seviyesinin düştüğünü belirten Özkan, "Tunca Nehri'nin su seviyesinin bu kadar düştüğünü hiç görmedim. Buranın coşkun aktığı zamanları biliyorum. Gün geçtikçe su azalıyor. Bu azalma bizi üzüyor. İklim değişikliğinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Su kaynaklarımız sınırsız değil. Mutlaka bilinçli kullanılmalı. Gerek çiftçilerimiz gerek vatandaşlar dikkatli şekilde suyu tüketmeli. Suyumuz biterse hayat biter." ifadelerini kullandı.

Recep Körpe ise nehirdeki su seviyesinin çok azaldığını dile getirdi.

Kuraklık nedeniyle bu durumun yaşandığını anlatan Körpe, "Ben 50 yıldır nehri hiç bu kadar kurak görmedim. Bu sene tamamen kuruyabilir. İstenen yağışlar olmuyor. Tarımsal sulama da başladı. O yüzden nehir suyla beslenemiyor. Geçen günlerde yağmur yağdı ama çiseleme şeklinde geçti. Önceki yıllarda buralarda taşkınlar olurdu, şimdi kuraklıkla boğuşuyoruz." diye konuştu.