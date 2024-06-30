Tunca Nehri’ni kuraklık vurdu

Özellikle geçtiğimiz mayıs ayından bu yana beklenen yağışların gerçekleşmemesi, nehrin debisini son yılların en düşük seviyelerine indirdi. Tunca Nehri'nde yapılan ölçümler, debinin sadece 2 metreküp/saniye seviyelerinde olduğunu gösteriyor. Bu durum, nehrin su taşıma kapasitesinde ciddi bir düşüş yaşandığını ve çevreyle olan etkileşiminde değişikliklere yol açtığını gösteriyor.

Nehirdeki su seviyesinin düşmesi, özellikle tarım alanlarında ciddi sorunlara yol açıyor. Edirne merkeze bağlı bazı köylerde, özellikle çeltik tarımı yapılan alanlarda su ihtiyacı karşılanamıyor. Tunca Nehri'nin debisinin sıfıra kadar düşmesiyle birlikte, çiftçiler motopompları durdurma noktasına gelmiş durumda. Bu durum, özellikle çeltik ekimi yapılan 15 bin dekarlık alanın sulanamamasına ve üreticilerin su sıkıntısı çekmesine neden oluyor. Edirne Valiliği, üst kısımlarda kalan köylerde su talebini karşılamak için kademeli olarak elektrik kesintileri uygulayarak sulamaya ara verdiğini duyurdu.

Yaşanan kuraklık ve su krizi, bölgedeki tarım ekonomisini ve çiftçilerin geçim kaynaklarını ciddi şekilde etkiliyor. Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesinin çeltik üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini gözlemlediklerini belirtiyor. Kuraklık nedeniyle sulu tarım için su kaynaklarının yetersiz kaldığını ve bu durumun kontrollü sulama yöntemlerine geçilmesini zorunlu kıldığını ifade ediyorlar.

Edirne Valisi Yunus Sezer'in Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile yaptığı görüşmelerde, Bulgaristan sınırındaki su kaynaklarına ilişkin ortak bir çözüm bulunması ve su salınımının artırılması konusunun ele alındığı belirtiliyor. Gelecek günlerde Bulgaristan makamlarıyla yapılacak görüşmelerde su talebinin gündeme geleceği ve bölgedeki su krizinin çözümü için ortak adımlar atılacağı umuluyor.