Tuncay Maldan'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'a katılan Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan açıklamalarda bulundu.

Maldan "Barış Alper ile 6. yılımız beraber. Keçiören'den Galatasaray'a getirdim. Ondan sonra hep beraberiz. Benim menajerlikte 8-9 senem oldu. En baştan anlatayım. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talipler çıktı. Birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Sezon başlangıcında kulübe teklifler geldi. Geçen yaz Barış'a devam etmek istediklerini söylediler, Barış Alper de devam etmek istedi.

"BARIŞ'A KOLAYLIK SAĞLARIZ" DEDİLER

Devre arasında yine teklifler geldi. Barış, 'Şampiyonluk yolunda gitmemiz doğru değil, sezonu şampiyon tamamlayalım, bu süreçte bu teklifleri değerlendirmeyelim' dedi. Devre arasında Barış, 'ayrılmayalım, şampiyonluktan sonra konuşuruz' dedi. Yönetimle de konuştuk, onlar da aynı şeyi söylüyordu. Nottingham ve West Ham dışında da teklifler geldi. Rakamları masaya getirmedik. Devre arası yönetimle görüştük, 'Şampiyonluktan sonra Barış'a kolaylık sağlayacağız, Barış'ın mantığına yatan teklif olursa kolaylık sağlarız' dediler.

"NEOM'UN TEKLİFİNİ YÖNETİMDEN DUYDUM"

Sezon sonu geldi. Şampiyonluk, kutlama, herkes mutlu. Ondan sonra transfer dönemi başladığında yönetimle görüştüm. Bir Türk futbolcuya gelecek mantıklı bir rakam geldiğinde, bunu değerlendirebiliriz dedim yönetime. Konuşmalarımız bu kadar. Şimdi bahsi geçen kulüplerden teklif geldi. Ortalama rakamları masaya getirmedik bile, bahsi bile geçmedi. Bunları konuşmadık bile. Bahsi geçen kulüple bizim görüşmemizi ilk yönetimden duydum. NEOM'u ilk yönetimden duydum. İlgi kağıdı geldiği söylendi." ifadelerini kullandı.