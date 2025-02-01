Tuncay Özkan hakkındaki soruşturma ile ilgili ilk kez konuştu. "Sakın bu tuzağa düşmeyin!"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Tuncay Özkan, hakkında açılan soruşturmaya sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.

ÇÜNKÜ BİZ MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ”

“Sabah saatlerinden itibaren benimle ilgili başlatılan bir RTÜK soruşturması, bir de İstanbul Başsavcılığı soruşturmasıyla Türkiye’nin gündemini değiştirmek istiyorlar. Türkiye’nin gündemi, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dediği için ordudan atılan aslan gibi genç teğmenlerdir. Onların arkasında durmaktır.” ifadelerini kaydeden Özkan, açıklamasının devamında “Niye biz bunca cefayı çekiyoruz? Niye 9 yıl önce açıkladığımız olaylar, raporlar bugün yeniden gündeme geliyor? Niye sayın Özdağ bugün içerde? Niye gazeteler bugün içerde? Suat Toktaş niye içerde? Çünkü biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz” dedi.

Özkan, paylaştığı videoda “Çünkü ben Mustafa Kemal’in sancağını yüreğinde taşıyan onun bir askeriyim.” ifadesini kullanarak kendi üzerinden bugün genç teğmenler olgusunu unutturmaya çalıştıklarını ifade ederek “Genç teğmenlerin ordudan atılma ayıbının üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Bugünün gündemi genç teğmenlerimizdir.” söyleminde bulundu.

6 yıl Silivri Cezaevi’nde yattığını belirten Özkan, “Karaciğerim, pankreasım, dalağım, zehirlendim. Bütün bunlarla ilgili raporları geçmişte de açıkladım, şimdi de açıklarım. Bunda bir problem yok ama gün, Mustafa Kemal’in genç teğmenlerine sahip çıkma günüdür. Gün, Mustafa Kemal’e sahip çıkma günüdür. Gün, Türkiye’ye sahip çıkma günüdür.” dedi.