Tuncay Özkan, Türkiye'yi bölme planını ilk kez açıkladı! Fitili Bahçeli'nin 'kurucu önder' dediği teröristbaşı yaktı...

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret eden CHP’li vekil Tuncay Özkan, Türkiye’yi bölme planını ilk kez açıkladı. Altaylı mektubunda, “Özkan'a göre süreç PKK'nın Bahçeli tarafından kurucu önder olarak tanımlanan lideri Öcalan'ın Türkiye'yi Güneydoğu Anadolu Gazze'ye döner diye tehdit etmesiyle başlamış. Tuncay Özkan’ın bu bilgiyi nereden edindiğini öğrenemedim ama kendinden emin konuştu ve bu sürecin aslında çok eski bir ABD planı olduğunu anlattı” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ dediği ve ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla başlattığı süreçte son olarak teröristlerin silahları yakması ile devam ediyor. Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç, Meclis’e taşınması bekleniyor.

İLK KEZ ALTAYLI’YA PLAN VE GÖRÜŞÜNÜ AKTARDI

Açılım süreci devam ederken, tutuklu olarak bulunan Ünlü gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaret eden CHP’li vekil Tuncay Özkan, Türkiye’yi bölme planını ilk kez paylaştı. Özkan ilk olarak MHP'nin öncülüğünde başlayan PKK ile diyalog suretiyle terörü bitirme sürecinin arkasındaki planla ilgili görüş ve bilgilerini aktardı.

ALTAYLI: ÇOK ESKİ BİR ABD PLANI OLDUĞUNU ANLATTI

Altaylı, “Özkan'a göre süreç PKK'nın Bahçeli tarafından kurucu önder olarak tanımlanan lideri Öcalan'ın Türkiye'yi Güneydoğu Anadolu Gazze'ye döner diye tehdit etmesiyle başlamış. Tuncay Özkan’ın bu bilgiyi nereden edindiğini öğrenemedim ama kendinden emin konuştu ve bu sürecin aslında çok eski bir ABD planı olduğunu anlattı” dedi.

ÖZKAN: TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİ SAĞLAYACAK BİR PLAN SUNDU

“Tuncay Özkan’ın bu bilgiyi nereden edindiğini öğrenemedim ama kendinden emin konuştu” diyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

“Bu sürecin aslında çok eski bir ABD planı olduğunu anlattı. Özkan “1964 yılında Henry Kissinger ABD başkanını temsilen Türkiye'ye geldi ve Süleyman Demirel ile İstanbul Hilton Otel'de buluştu. Türkiye'ye bir teklif yaptı. Balkanlardaki bazı ülkeleri, Ermenistan'ı, Nahçıvan'ı, Kuzey Irak'taki Kürtleri ve Türkmenleri Türkiye'ye bağlamayı yani Türkiye'nin büyümesini sağlayacak bir plan sundu. Demirel bunun Türkiye için olumlu sonuçları olmayacağını söyleyerek reddetti” diye tarihi bir bilgi verdi. Özkan'a “1964'te Demirel henüz başbakan değildi” diye hatırlatınca o zaman “1965 olabilir" dedi. Özkan'ın asıl söylemek istediği şuydu. “ABD Türkiye'yi ‘büyüyeceksiniz’ diye kandırıp büyütecek ve sonra bölecekti. Bu başkalarından da duyduğum bir senaryo.”