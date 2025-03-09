Tuncay Şanlı ilk galibiyetini değerlendirdi

Kaynak: İHA
Tuncay Şanlı ilk galibiyetini değerlendirdi

Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Çok zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Puana ihtiyacımız vardı. En önemlisi psikolojik olarak hazır olmak durumundaydık. Rakibimizi çok iyi biliyorduk. Hüseyin hoca ile uzun zamandır çok iyi futbol oynuyorlar. Üst sıraları zorlayan bir futbol izlettiriyorlar. Bugün sahada oyuncu grubuma şunu söyledim; skor ne olursa olsun en önemli şey mücadeleydi.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Hem moral açısından hem psikolojik açıdan değerli bir galibiyet oldu. Tabii ki yeterli değil biz de çok kısa süre önce geldik, çok fazla taktiksel olarak bir şeyler aktarmamız zor oldu. Zaten bir oyun anlayışı vardı. Serkan hocayla beraber ona da buradan teşekkür ediyorum. Önemli bir galibiyetti kazandığımız için mutluyuz. Oyuncu grubumu da tebrik ediyorum" diye konuştu.

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