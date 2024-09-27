Eski milli futbolcu ve yorumcu Serhat Akın dün akşam katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli iki saldırgan tarafından kendisine 3 el ateş edilen Serhat Akın ayağından yaralandı.

"SON SÖZÜMÜZ FENERBAHÇE"

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın yaptığı paylaşımda "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Serhat Akın’ı ilk ziyaret eden kişi eski takım arkadaşı Tuncay Şanlı oldu. Ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan Tuncay Şanlı Serhat Akın’ın son durumunu açıkladı.

"YARIN AMELİYATA ALACAKLAR"

Akın’ın yarın ameliyat olacağını söyleyen Tuncay Şanlı açıklamasında, “Tabii ki morali bozuk, yarın herhalde bir ameliyata alacaklar. Ben sadece durumdan dolayı yanında olmak istedim. Kardeşim o benim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Çok ciddi bir şey yok. Yarın büyük ihtimalle bir operasyon geçirecek. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem de sinirliyim. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur” sözlerini sarf etti.