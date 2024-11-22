Tunceli Belediye Başkanı’ndan ‘Kayyum’ açıklaması. 'Aracımın önü kesildi'

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün görevden alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, her iki başkanın da görevlerinden uzaklaştırıldığı ve yerine kayyum atandığını ifade etti.

“ARABASININ ÖNÜ KESİLEREK TEBLİGAT YAPILDI”

Cevdet Konak'ın arabasının önü kesilerek tebligat yapıldığı öğrenildi. Halk TV'ye konuşan Konak, "Ben o tebligatı imzalamadım çünkü bu görevi bu sorumluluğu Dersim halkı vermiştir bize. Kimse elimizden alamaz. Resmen kendileri de zorla yolu araçlarla trafiğe kapatarak hem yol işgali yaptılar hem de en büyük hukuksuzluğu, yasasızlığı yaptılar. Yaşanmamış bir durum. Ben buradayım. Bir grup sivil polis, onlarca arabayla yolları kesti. Aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. 'Ne oldu?' dedim, 'Bakanlığın tebligatını teslim edeceğiz' dediler. Bu tebligatı asla kabul etmeyeceğimi teslim alamayacağımı defalarca dedim. Bu polis kontrolü değil işgaldir. AKP-MHP iktidarının fotoğrafı budur. Bu bir irade gaspıdır" dedi.