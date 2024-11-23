Tunceli Belediyesi Eş Başkanı'na gözaltı kararı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunceli Belediyesi Eş Başkanı'na gözaltı kararı

Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Belediye başkanlarının yerine kayyumlar atanırken, şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

EŞ BAŞKANA GÖZALTI KARARI

Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak'ın 'terör iltisakı' sebebiyle görevden uzaklaştırılmasından sonra belediye binası önüne giderek skandal açıklamalara imza atan DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Birsen Orhan için gözaltı kararı verildi.

HALKI SOKAĞA DAVET ETMİŞTİ

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak tanımlayan Birsen Orhan, "Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar" ifadelerini kullanarak herkesi 'mücadeleye' çağırıp, Tunceli halkını sokağa davet etmişti.

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