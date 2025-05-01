Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tunceli Devlet Hastanesi'nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın meydana geldi. Hastanede bulunan hastalar tahliye edildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde, zemin katta bulunan oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde yangın çıktı. Hastalar, tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tunceli Devlet Hastanesi'nin zemin katında oksijen tüplerinin dolum yapıldığı bölümde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hastanenin içini duman kapladı. İhbarla hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastanede tedavi gören yaklaşık 40 hasta ise sedyelerle ve yataklarla hastanenin açık otopark alanına tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Binanın içine dolan dumanın tahliyesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

Tunceli Devlet Hastanesi’nde büyük yangın! Hastalar tahliye edildi...

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