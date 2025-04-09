Tunceli’ dolu ve sağanak kabusu! Cadde ve sokaklar sular altında: Çifçiler endişeli

Kaynak: İHA

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde öğle saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak yağışta bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Pülümür ilçesinde, öğle saatlerinde aniden başlayan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Yaklaşık 20 dakika süren yağış sırasında cadde ve sokaklar göle dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Özellikle tarım arazilerinde zarara yol açan dolu yağışı, üreticilerde endişe yarattı.

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Oluşan su birikintileri, trafik akışını da olumsuz etkiledi.

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Yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Meteoroloji, benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de süreceğini belirtti.

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