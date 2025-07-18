Tunceli merkeze sıcak asfalt serildi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Aygöl, mahalle sakinlerinden Hediye Berk ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Tunceli'de yaklaşık 20 gün önce kent merkezinde başlatılan ve Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi'ndeki sıcak asfalta serimi ve 30. Sokak'taki kaldırım düzenleme çalışmalarını Vali Şefik Aygöl yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Vali Aygöl, vatandaşların taleplerini dinleyerek sürece ilişkin bilgi verdi.

Burada kısa bir açıklama yapan Vali Aygöl, çalışmalara destek veren mahalle sakinlerine teşekkür ederek, "Muhlis Akarsu Caddesi'nin şöyle bir özelliği var. Malum ilimizde trafik yoğunluğu her geçen gün artıyor. Bu cadde alternatif yol için de kullanılacak. Çalışmalarımız kapsamında eski asfalt söküldü yerine yeni asfalt döküldü. 20 gün önce başlayan çalışmalarımız devam ediyor. imkanlarımız dahilinde de devam edeceğiz. Rabbim hayırlı eylesin" dedi.

Çalışmalarla şehir içi trafiğini rahatlatacak karayoluna alternatif yeni bir güzergâhın oluşturulması yönünde de ilk adımlar atıldı.