Tunceli Müzesi’ne 298 eser kazandırıldı

Tunceli Müzesi’ne 3 yılda 298 eser kazandırıldı. Alevilik, etnografya ve arkeoloji bölümlerinin yanı sıra yazılı ve görsel alanlar bulunan müzede, taş aletler, para keseleri, mühürler, yüzükler, sikkeler, çömlekler, bal mumu heykelleri ile koç ve at biçimli mezar taşları gibi çok sayıda eser sergileniyor.

Kültür varlıklarının kaçakçılığı ve tahribatına karşı da mücadele eden müze görevlileri, 3 yıl önce 1540 olan müzedeki eser sayısının 1838'e ulaşmasını sağladı.

Yöre sakinlerince yapılan eser bağışlarının da kabul edildiği müzede, kültürel ve tarihi eserler vitrinlerde özenle korunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

Avrupa Müze Akademisince (European Museum Forum) düzenlenen Luigi Micheletti Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyi üç müzesinden biri seçilen Tunceli Müzesine ilgi her geçen gün artıyor.

Müze müdürü Kenan Öncel, AA muhabirine, Tunceli Müzesi'nin açıldığı günden beri kentin kültür ve turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını korumak için sürekli çalıştıklarını belirten Öncel, yılın her döneminde müzenin ziyaretçi ağırladığını dile getirdi.