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Tunceli Pülümür SYDV işçi alacak

Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:56
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Tunceli Pülümür SYDV işçi alacak

Tunceli Pülümür SYDV işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Tunceli Pülümür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere geçici 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Başvuru tarihi itibariyle 20 yaşını bitirmiş 55 yaşını doldurmamış olmak.

4-TCK 53.maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihale alım ve satımlara fesat karıştırma suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarına mahkum olmamak.

5-Kamu haklarından mahrum olmamak.

6-En az ilköğretim mezunu olmak.

7-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

8-Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif araç kullanıyor olmak.

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmaması(Kazanan adaylar tarafından sağlık raporu ile belgelendirilecektir).

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Diplomanın aslı veya onaylı sureti

Tarihçeli yerleşim yeri (aslı)

Vakıftan temin edilecek iş başvuru formu

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