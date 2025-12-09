Kandilli Rasathanesi, bugün saat 15.34’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin konumuna ilişkin ürküten bir uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür, depremin hemen ardından sosyal medyada değerlendirme yaptı ve konumun oldukça riskli olduğunu vurguladı.

“YERİ TEHLİKELİ”

Görür, “Pülümür/Tunceli’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF’a çok yakın Pülümür Fay Zonunda. Pülümür Fay Zonu sağ yanal atımlı. Depremin yeri tehlikeli.” dedi.

Görür, “KAF’ın en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var. Geçmiş olsun” ifadesini kullandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Pülümür olan depremin derinliği sadece 2.6

Deprem, Pülümür’ün yanı sıra Tunceli merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açsa da ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.