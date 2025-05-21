Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu 'merkez'e çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu 'merkez'e çekildi

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın anma etkinliğine Ankara'dan izin verilmesi üzerine Vali Tekbıyıkoğlu, istifa kararı vermişti. Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından 'merkez'e çekildi. Yerine Vali Yardımcısı Aslan atandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK mensupları için düzenlenmek istenen anma etkinliğine Ankara'dan izin verilmesi üzerine istifa ve merkeze çekilme kararını bildirmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından Tekbıyıkoğlu, Merkez'e çekildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Tekbıyıkoğlu, terör örgütü PKK mensubu Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs’ta istifa kararı almıştı.

Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmeyi talep etmişti.

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