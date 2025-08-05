Tunceli valisini görevden alan isim ortaya çıktı! Bu kadarı da beklenmiyordu… Teröristlerin anmasına izin vermemişti…

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, terörist anmasına izin vermeyip merkeze çekilen Tunceli Belediyesi kayyumu da olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nu bebek katili Öcalan’ın kovduran olduğunu iddia etti.

TERÖRİST ANMASINA İZİN VERMEDİ, MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ

“Ankara’dan gelen bir telefonla” PKK yöneticileri Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun için yapılan anmaya izin verilmesi üzerine, 19 Mayıs’ta istifa kararı almıştı. İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek merkeze çekilmeyi isteyen vali Bülent Tekbıyıkoğlu istifasını istemişti. Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekilmişti. Tunceli Valiliği’ne de Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan atanmıştı.

“ÖCALAN TUNCELİ VALİSİNİ KOVDURANIN DA KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ”

“Cumhurbaşkanı hakaret” suçlamasıyla Silivri’deki cezaevinde tutuklu olarak bulunan gazeteci Fatih Altaylı, mektuplarıyla YouTube yayınlarında gündeme damga vuruyor. Altaylı bu sefer Bahçeli ile başlayan açılım sürecinin baş aktörü bebek katili Öcalan’ın Tunceli valisini kovduran olduğunu iddia etti. Altaylı, “Öcalan anma programına karşı çıkan Tunceli valisini kovduranın da kendisi olduğunu söylemiş” ifadelerini kullandı.

TEKBIYIKOĞLU: KİMSE BENİ KOVMADI

Bülent Tekbıyıkoğlu ise iddialara dair, "Kimse beni kovmadı. Zaten adı geçen kişi/makam beni kovabilecek bir kişi/makam değildir. Şahsıma bu yönde hiçbir telkinde dahi bulunulmadan kendi hür irademle 19 Mayıs 2025 günü Bakanlığımıza Tunceli Valiliği görevimden alınma talebimi ilettim. Eğer gerçekse mevzu bahis tutanakta geçen ifade muhatabının takdirini kazanmak için söylenmiş aslı olmayan bir sözdür" ifadelerini kullandı.