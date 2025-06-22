Tunceli ve Tokat'ta keneden iki ölüm!

Tunceli'den Elazığ'a KKKA şüphesiyle sevk edilen 69 yaşındaki Haydar Kemaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pertek ilçesinde iki gün önce rahatsızlanan Kemaç, ilk olarak Pertek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan KKKA şüphesiyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne, ardından da Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybeden Kemaç’ın ölüm sebebinin, yapılacak ileri tahlillerin ardından kesinleşeceği belirtildi.

Cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine gönderildi.

TOKAT'TA TEDAVİ GÖREN KADIN ÖLDÜ

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye de 9 gün önce kene yapıştı.

Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.