Tunceli’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla, tüm yurtta olduğu gibi, geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. "Büyük Buluşma: Yeşil Vatan Seferberliği" sloganıyla yürütülen etkinlik kapsamında, Tunceli Çiçekli - Hozat yolu Çığırlı Köyü mevkiinde 3 bin fidan toprakla buluşurken, yıl sonuna kadar bu sayının 200 bine ulaşacağı kaydedildi.

Doğayla iç içe yaşam kültürüyle bilinen Tunceli’de gerçekleştirilen etkinliğe, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, il protokolü, askeri ve emniyet personelleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, kazma kürek alarak fidanları toprakla buluşturdu. Çocuklar ve gençlerin etkinliğe yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.



Etkinlik boyunca, dikilen fidanların korunması ve gelişimlerinin takip edilmesi için vatandaşlara bilgilendirme de yapıldı. Orman ekipleri tarafından, bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerin seçildiği belirtildi. Dağlarıyla, vadileriyle, endemik bitki türleri ve yaban hayatı çeşitliliğiyle bilinen Tunceli’de gerçekleştirilen bu seferberlik, kentte doğa hassasiyetinin ve çevresel duyarlılığın bir kez daha güçlü şekilde görünür olmasını sağladı.