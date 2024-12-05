Tunceli’de AFAD'dan jandarmaya çığ eğitimi

Türkiye'de kar yağışının yoğun olduğu illerin başında gelen Tunceli'de Pülümür ve Munzur vadilerinde sık sık çığ düşme olayları gerçekleşirken yetkililer sürekli uyarılarda bulunuyor.

Valiliğin koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma(JAK) birimince İl Jandarma personeline olası çığ felaketlerine karşı hazırlıklı olmaları ve hızlı müdahale edebilmeleri amacıyla çığda arama kurtarma teknikleri ve çığ tespit cihazı kullanımına ilişkin eğitim verildi.

Eğitimlerde, çığ felaketlerinde arama kurtarma teknikleri detaylı bir şekilde ele alınırken, çığ tespit cihazlarının kullanımı da uygulamalı olarak öğretildi. Personelin hızlı ve etkili müdahale yapabilmesi için gerekli tüm bilgilerin aktarıldığı eğitimler, doğal afetlere karşı hazırlıklı olma ve hızlı yanıt verme kapasitesini artırmayı hedefliyor.