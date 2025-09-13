Tunceli’de araç uçuruma yuvarlandı, dehşeti yaşadılar! Yaralılar arasında bebek de var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolu Kangal köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 DD 1681 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu aracın düştüğü yere inen AFAD ve itfaiye ekipleri yaralıları, sedye ve merdiven yardımıyla karayoluna çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

aw537450-05.jpg

aw537450-04.jpg

aw537450-03.jpg

aw537450-02.jpg

aw537450-01.jpg

