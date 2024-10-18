Tunceli’de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Nazimiye ilçesi Sarıyayla ve Yayıkağıl köyleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 3 kişi, ekiplerin yardımı ile kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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