Tunceli’de asayiş toplantısı!

Toplantıya il genelinde görev yapan kurum amirleri katıldı. Toplantıda, kentte huzur ve güvenliğin temini amacıyla yürütülen çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı.

Asayişin sağlanması, mali ve organize suçlarla mücadele, uyuşturucuyla etkin ve kararlı mücadele stratejileri, okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, dijital ortamda işlenen suçlara karşı alınacak önlemler ile trafikte can ve mal güvenliğine yönelik yapılacak çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Şefik Aygöl, Tunceli'de vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu ve tam teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Toplantı sonunda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan kararların sahaya hızlı bir şekilde yansıtılması yönünde mutabakata varıldı.

Tunceli Valiliği, "Huzur Şehri Tunceli" anlayışıyla kamu düzenini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.