Tunceli’de cemevinde robotik kodlama ve yapay zeka hakkında eğitimi verilecek

Tunceli’deki Hasan Hüseyin Kültür ve Cemevi bünyesinde robotik kodlama ve yapay zeka eğitim merkezi açıldı. Cemevinde ibadetin yanı sıra çocuklara yönelik robotik kodlama ve yapay zeka eğitimi verilecek.

Tunceli'de geçen yıl iş insanı Ali Büyükdağ tarafından yaptırılan ve sıra dışı mimarisiyle dikkati çeken Yolkonak Köyü Hasan Hüseyin Kültür ve Cemevi bünyesinde robotik kodlama ve yapay zeka eğitim merkezi açıldı. Dersim Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DEYDA-DER) tarafından hayata geçirilen projede, Dersim Bilim ve Teknoloji Enstitüsü adı altında bilişim, robotik kodlama, yapay zeka ve iletişim teknolojileri alanında çocuklara ve gençlere yönelik eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan DEYDA-DER Başkanı Hasan Güler; bilgisayar, robotik, iletişim teknolojilerinde baş döndürücü gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Güler, şunları kaydetti:

"Bizler içinde yaşadığımız coğrafyanın zorluklarıyla belki bunu çok fazla takip edemiyor, bunun gerisinde kalıyor olabiliriz. Fakat biz eğer bu coğrafyayı, insanlarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyorsak o zaman bu teknolojileri, bu eğitimi buraya kazandırmak zorundayız, bunun bir parçası olmak zorundayız. Yani burası bir cemevi olarak varlığını devam ettirecek, cemevi olarak hizmetlerini devam ettirecek. Fakat bunun yanında eğitime de katkı sunmak, gençlerimize de katkı sunmak adına böyle bir projeyi burada hayata geçireceğiz.

"KAMU KURULUŞLARINDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Projeye katkı sunan iş insanı Ali Kadir Tanrıverdi ise kamu kurumlarını projeye destek vermeye çağırarak, “Bugünden itibaren toplumumuzda faydalı bu projeyi, gençlerimize imkan sağlayacak bu projeyi diğer dostlarımız ve diğer kurumlarımızla beraber yürütmeye çalışacağız. Bu coğrafyaya verilecek değerlerin yanında durmak lazım ve bu mücadeleyi hep birlikte yapmamız lazım. Bu projenin daha verimli olabilmesi için tüm halkımızdan, özellikle kurumlarımızdan, üniversitemizden, kamu kuruluşlarımızdan bu desteği bekliyoruz” dedi.

"BURASI NEDEN SİLİKON VADİSİ OLMASIN?"

DEYDA-DER Başkan Yardımcısı Ruziye Girgin Kandil de cemevinde gençlere robotik, yapay zeka, kodlama gibi bilişimle ilgili eğitimler verileceğini belirterek, “Belki çok büyük bir hayal ama neden burası da bir Dersim Silikon Vadisi olmasın ki? Bence hayal etmesi bile çok güzel. Her şey bir adımla başlar, biz de bu adımı attık” diye konuştu.

DEYDA-DER Denetim Kurulu Başkanı Haydar Kocademir de, “Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi gerekir. Ali Nesin’in nasıl ki Matematik Köyü diye gençleri, çocukları o alanda yetiştirmek için çaba sarf ediyorsa, biz de burada bilgisayar ve bilgisayar teknolojisi üzerinde gençlerimizin en iyi biçimde yetişmesi için gayret sarf ediyoruz” dedi.