Tunceli’de hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Tunceli'nin olumsuz hava koşulları nedeniyle bir ilçede tüm okullar tatil edilirken, 5 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat 2025 Cuma günü Ovacık, Nazımiye, Hozat, Mazgirt ve Çemişgezek ilçelerimizde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemize bağlı tüm okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Pülümür ilçemizde kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan personel bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.