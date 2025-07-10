Tunceli'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı



Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Mameki Köprüsü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil köprü girişinde kafa kafaya çarpışırken, araçlardan biri ters döndü. Kazada 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine kaza yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün bir şeridi trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin incelemelerini sürdürdüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.