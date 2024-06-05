Tunceli’de itfaiye aracı şarampole yuvarlandı. 3 yaralı

Esentepe Mahallesi Vericiler mevkiisnde meydana gelen olayda, Tunceli Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, yokuşta kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaşanan kazada yaralanan 3 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelerek inceleme gerçekleştiren Belediye Başkanı Cevdet Konak, olayın ardından hastanede yaralıları ziyaret etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.