Tunceli'de izinsiz protesto gösterisine katılan 4 şüpheli tutuklandı

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, ‘PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldıktan sonra protesto gösterileri düzenlendi. Protesto eylemlerine katıldıkları tespit edilen 4 şüpheli, sabah saatlerinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘Kamu görevlisine mukavemet’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.