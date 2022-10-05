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Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   

Tunceli’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı.   

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 19:53
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Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   

Tunceli’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı   
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “5 Ekim 2022 günü Tunceli Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce, il merkezimizde kaçak kazı yaptıklarından şüphelenilen şahıslar üzerinde ve araçlarında yapılan kontrollerde; 1 adet sikke, 6 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet metal dedektörü, 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 2 adet çekiç ve 1 adet kürek ele geçirilmiş, araçta bulunan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır” denildi. 



                                         

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