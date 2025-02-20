Tunceli’de kar esareti: Öğretim görevlileri ve öğrencileri komandolar kurtardı

Kar yağışının etkili olduğu Tunceli’de yolda mahsur kalan Fırat Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrenciler, komandolar tarafından kurtarıldı.

Olay, Tunceli-Erzincan karayolunda meydana geldi. Erzincan’dan Elazığ’a giden Fırat Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri taşıyan araç, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden Pülümür Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, öğretim görevlileri ve öğrencileri tahliye ederek, güvenli bölgeye getirdi. Karakolda bir süre konaklanan öğretim görevlileri ve öğrenciler daha sonra Elazığ’a gitmek üzere yola çıktı.