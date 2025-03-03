Tunceli'de korkutan deprem (03.03.2025)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tunceli'de korkutan deprem (03.03.2025)

Tunceli Pülümür'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD' yaptığı açıklamada depremin yerin 7 km altında meydana geldiğini açıkladı

Tunceli Pülümür'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.46'da merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3.5 büyülüğünde deprem meydana geldiği belirtili. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun oluşmadığı öğrenildi.

Son Haberler
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Herkes 100 yaşına kadar yaşanan orayı merak ediyor! O yerin sırrı ne?
Antalya'da halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü: Yaralılar var
Halk otobüsü kafeye daldı! Ortalık savaş alanına döndü...
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Rangers’ın oyuncusundan Mourinho’ya övgü
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!
Ödenemeyen kredi borcu ile ilgili tedirgin eden rakam!