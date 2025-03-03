Tunceli'de korkutan deprem (03.03.2025)

Tunceli Pülümür'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 12.46'da merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan 3.5 büyülüğünde deprem meydana geldiği belirtili. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun oluşmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-03-03
Saat:12:46:55 TSİ
Enlem:39.43417 N
Boylam:40.20417 E
Derinlik:7 km
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