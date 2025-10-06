Tunceli’de KYK yurtları yeni dönem için hazır

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki KYK yurtlarında bakım ve onarımların tamamlandığını belirterek, 4 bine yakın öğrencinin modern şartlarda barınacağını söyledi.

Tunceli'de 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi KYK yurtlarında kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. İl merkezinde Tunceli, 100'üncü Yıl, Ehli Beyt ve Munzur yurtları ile Çemişgezek'teki kız öğrenci yurdu, toplam 4 bin öğrenciye barınma imkânı sunacak şekilde hazır hale getirildi. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, yurtlarda fiziki düzenlemelerin yanı sıra içme suyu kalitesinin artırılması için arıtma sistemleri devreye alınırken, öğrencilerin sadece barınma değil, sosyal ve sportif faaliyetlerle de destekleneceğini belirtti.

"ÖĞRENCİLERİMİZE HAZIR HALE GETİRİLMESİ İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, "Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak ilimizde 2025-2026 eğitim öğretim dönemine hazırlık öncesinde tüm yurtlarımızda büyük bakım ve onarımlar yapıldı. Öğrencilerimize hazır hale getirilmesi için tüm hazırlıklar yapıldı. Tunceli il merkezinde Tunceli, 100'üncü Yıl, Ehli Beyt ve Munzur olmak üzere 4 tane KYK yurdumuz var. İlçe merkezi olarak da Çemişgezek'te bir kız öğrenci yurdumuz var. Toplam 5 yurttan oluşmakta. Yaklaşık 2 bin 950 kız öğrencimiz, bin 70 adet erkek öğrencimiz şu an KYK yurtlarımızda barınmaktalar. İlimizdeki yurtlarımızda kalan öğrencilerin daha sıhhatli suya ulaşmaları için, kireçli sulardan arındırdık ve tüm yurtlarımıza arıtma taktırdık" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİN BURADAN DOLU DOLU GİTMESİNİ SAĞLIYORUZ"

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde başarı sıralamasında 7'nci olduğunu aktaran Keklik, "Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü il karnemiz, Türkiye genelinde 7'nci sırada. Bunları eğitim, sosyal, kültürel faaliyetlerle birleştiriyoruz. Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca sadece derslerle ilgilenmelerini değil, onların boş zamanlarında GSB İl Müdürlüğü olarak hem sportif, hem kültürel anlamda katkılar sağlıyoruz. Deneyimli antrenörlerimizle, deneyimli liderlerimizle faaliyetlerimiz oluyor ve öğrencilerin buradan dolu dolu gitmesini sağlıyoruz. Tunceli bu anlamda çok güzel bir coğrafyaya sahip, ülkemizin saklı cennetlerinden bir tanesi. İlimizde öğrencilerimizin tamamını yaz boyunca spora yönlendirme programı kapsamında, yaz spor okulları kapsamında, birçok branşta yaz tatillerini boşa geçirmeden, öğrencilerimizi hem bir branşla tanıştırarak sportif faaliyetlere yönlendirilmelerini sağladık. "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çocuğumuz yüzme havuzumuzdaki deneyimli antrenörlerimiz tarafından kurslara alındı. 8 seanstan oluşan antrenmanlarla yüzmeyi öğrendiler. İlimizde 18 branşta yapılan çeşitli faaliyetlerde de öğrencilerimizin tamamı yetişti. Öğrencilerimizin her biri karate, judo, tekvando, güreş, jimnastik, hentbol, voleybol, basketbol branşlarında deneyimli antrenörlerimizle bir branşta tanışma fırsatı buldu ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecek bireyler haline gelmeye başladılar. Bu anlamda Tunceli özellikle belirtmek istiyorum rafting branşında dünya 3'üncüsü çıkarmış bir il. Biz en iyi şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve öğrencilerimizi, sporcularımızı tüm tesislerimize bekliyoruz"