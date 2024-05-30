Tunceli'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Tunceli'de mantar toplarken kayalıklardan düşen kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mantar toplamak için kırsal alana giden Nuran Karaman, dengesini kaybedip kayalıklardan düştü.

Karaman, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Pülümür ilçesine bağlı Kırklar köyü yakınlarındaki 2 bin 300 rakımlı dağlık alanda mantar toplamaya giden Nuran Karaman, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçların ulaşamadığı bölgeye bir saatlik zorlu bir yürüyüşle ulaştı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla olay yerine Sikorsky tipi askeri helikopter yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaman, sedyeye alınarak, bir saatlik yürüyüşle helikopterin inebildiği alana taşındı. Askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Karaman'ın ayağının kırıldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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