Tunceli’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA
Tunceli’de nefes kesen kurtarma operasyonu

Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde bulunan Pilvenk Şelalesi’nde, kayalık alanda mahsur kalan genç, ekiplerin gerçekleştirdiği zorlu bir operasyonla kurtarıldı.


Olay, Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde yer alan Pilvenk Şelalesi’nin sarp kayalıklarında meydana geldi. 22 yaşındaki bir gencin yardım çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

aw472135-01.jpg

Ulaşımı son derece güç olan alanda mahsur kalan genç için AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ile MUDAK ekibi seferber oldu. Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmasına, AFAD Dağcılık Ekibinden 5, jandarmadan 5 ve 112 Acil Sağlık’tan 4 personel katıldı.

aw472135-03.jpg


Toplam 19 kişilik ekip, zorlu arazi koşullarında istasyon kurarak ip sistemleriyle mahsur kalan gence ulaştı. Güvenli şekilde bulunduğu noktadan alınan genç, ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, vatandaşları doğa yürüyüşleri ve gezilerinde dikkatli olmaları, riskli alanlara yalnız gitmemeleri konusunda uyardı.

Son Haberler
Tunceli’de nefes kesen kurtarma operasyonu
Tunceli’de nefes kesen kurtarma operasyonu
Tatilini balık avlayarak geçirmek istedi, canından oldu
Tatilini balık avlayarak geçirmek istedi, canından oldu
Yolcu treni, raylara bırakılan araca çarptı
Yolcu treni, raylara bırakılan araca çarptı
Bir baba daha eşi ve çocuklarının yanında darbedildi! Şiddetin adresi Ankara
Bir baba daha eşi ve çocuklarının yanında darbedildi! Şiddetin adresi Ankara
Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçradı
Ormanlık alanda çıkan yangın eve sıçradı