﻿Tunceli’de orman yangını

Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. (AA)
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