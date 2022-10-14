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Yüzlercesi öldürene kadar saldırdı 

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde arıların sokması sonucu ağır yaralanan adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:52
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Tunceli'de taşırken yere düşürdü. Yüzlercesi öldürene kadar saldırdı 

Yüzlercesi öldürene kadar saldırdı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte arı kovanlarını sıcak bölgelere götürmek isteyen Kenan Duman, kovanları araca yüklemeye başladı. 

Yüklenen kovanlardan birinin düşmesi sonucu çıkan arılar, Duman’ı defalarca soktu. Durumu gören arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Duman, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı Duman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden alının bilgiye göre, Kenan Duman’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

 

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