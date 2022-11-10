11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi. 

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 23:27
Takip Et

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
+
Aa
-

(DHA) - Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, 3 telsiz, çok sayıda örgütsel kitap, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. 

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken sığınaklar imha edildi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
1
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Meteoroloji'den sis ve pus uyarı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
2
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
3
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Anında dönüş yapan vatandaş izlenme rekoru kırdı. CHP-HDP deyince başka AKP-HDP deyince başka konuştu
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
4
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿Atatürk ölmeden 10 gün önce neler yiyebildi, kadınlar kendisine nasıl bir jest yaptı?
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
5
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿EYT’nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu. Bakan Nebati açıkladı
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
6
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
7
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Brüksel’de polise bıçaklı saldırı 2 ölü, 1 yaralı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Portekiz Milli Takımı açıklandı: Çarpıcı Ronaldo detayı
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
﻿Kayserispor müthiş golle turu geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.