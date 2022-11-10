Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

(DHA) - Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış- 4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, 3 telsiz, çok sayıda örgütsel kitap, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken sığınaklar imha edildi.