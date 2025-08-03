Tunceli’de tünelde kaza: 1 yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de tünelde kaza: 1 yaralı var

Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu 8'inci tünelinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu 8'inci tünelinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolu 8'inci tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametine seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tunceli’de tünelde kaza: 1 yaralı var

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