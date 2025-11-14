Köylüler, acı içinde kıvranan ayıyı fark edince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Müdürlüğü ile Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı'na (HAYDİ) haber verdi.

Olay yerine intikal eden ekipler, hayvanı iğneyle uyuşturarak ilk yardım müdahalesini sahada gerçekleştirdi. Ardından yavru ayı, uzman veterinerlere emanet edilmek üzere Fırat Üniversitesi'ne nakledildi. Ayının çektiği acıyla çıkardığı inlemeler, görenlerin yüreğini burktu.

Yapılan ön muayenede, ayının her iki arka bacağında da düşme veya araç çarpmasına bağlı yaralanmalar tespit edildi. Yetkililer, hayvanın sağlığına kavuşmasının ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağını açıkladı.

Olayı ilk fark eden köylülerden Mehmet Ali Kılıçaslan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabah saatlerinde köyün köprüsünün oradan ayı sesinin geldiğini duyduk. Gittiğimizde iki taşın arasına sıkışmıştı. Bize saldırabilir diye müdahale edemedik. Doğa korumaya haber verdik. Onlar geldi. Bunların köylüye zararı da olsa doğanın en güzel hayvanları. Zarar görmemeleri lazım.”