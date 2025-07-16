Tunceli’de yaylaya yıldırım düştü; 200 küçükbaş öldü

Kaynak: DHA
Tunceli’de yaylaya yıldırım düştü; 200 küçükbaş öldü

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylaya yıldırım düşmesi sonucu 200 küçükbaş öldü.

Olay, Ovacık ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Gani Kasik Yaylasında meydana geldi. Bölgede etkili olan yağmurun ardından, yaylaya yıldırım düştü. Sürüye isabet eden yıldırım sonucu Mürsel Bulut’a ait 200 küçükbaş öldü. Olayın ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zarar tespit çalışması başlatıldı.

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Hayvanlarına 2 yıl boyunca emek verdiğini ifade eden Bulut, “Bu dağlarda zor şartlarda üretim yaparak geçimimizi sağlıyorduk.

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Yıldırım düştü ve 200 koyunum telef oldu. Benim 2 yıllık emeğim gitti. Mağdurum. Lütfen bana yardım edin” dedi.

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