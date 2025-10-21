Yerel kaynaklara dayanan bilgilere göre, Tunceli genelinde 10 binden fazla mayın bulunuyor. Hayvancılıkla uğraşan Sütlüce köyünde yaşayanlar bölgelerindeki mayın ve patlayıcıların uzun zamandır temizlenmediğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Hayvancılıkla uğraşan Murat Kudat, geçmişte burada bulunan karakolların yer değiştirmesi sonucu mayınların köy çevresinde kaldığını ifade ederek

"Sütlüce'de eskiden iki tane karakol vardı. Ancak hepsi kaldırıldı ve yukarıdaki Kırmızı Dağ'a taşındı. Kırmızı Dağ'a gittikleri için burada mayınlar kaldı. Yarın öbür gün buraya mantar toplamaya, pikniğe ya da gezmeye gelen biri olursa ve o mayınlara basarsa, hem devlet hem de köylüler zan altında kalır. Bizim ricamız, bu mayınların bir an önce çıkarılmasıdır. Burada hayvancılık yapıyoruz. Daha önce benim hayvanlarım mayına bastı; 10-15 tane hayvan da telef oldu. Yine de hayvancılığa devam ediyoruz ama bu mayınların temizlenmesi çok iyi olur. Sahalar genişler, millet rahat eder, gezer; çocuklar da güvenle gelip oynar. Bilmeden mayınlı bölgeye giden bir çocuk ölürse, yazık, günah olur. O yüzden bu konunun sahiplenilmesi ve Sütlüce bölgesindeki mayınların bir an önce çıkarılması için yetkililerden ricada bulunuyorum." dedi.

Türkiye, 2003'te imzalamış olduğu Ottawa Sözleşmesi (Mayın Yasağı Anlaşması) gereğince, topraklarındaki tüm kara mayınlarını 2014 yılına kadar temizlemeyi taahhüt etmişti. Türkiye'nin talebiyle bu tarih 2022'ye kadar uzatıldı.