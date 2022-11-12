12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nesli tükenen su samuru kaza kurbanı

Tunceli’de koruma altında bulunan bir su samuru, karayolunda araç çarpması sonucu telef oldu. Kentte başta su samurları olmak üzere yaban hayvanları, sık sık dikkatsiz sürücülerin kurbanı oluyor.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 12:24
Takip Et

Tunceli'nde nesli tükenen su samuru trafik kazası kurbanı

Nesli tükenen su samuru kaza kurbanı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olduğu belirlenen hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Tunceli’nin Pülümür İlçesi Sansa Vadisi bölgesinde karayolunda araç çarpması sonucu telef oldu.

Ölen su samurunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Muzaffer Akyüz, bölgede daha önce de araç çarpması sonucu yaban hayvanlarının öldüğünü söyledi.

Bölgenin zengin yaban hayatına sahip olduğunu vurgulayan Akyüz, yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi için “ekolojik köprüler” inşa edilebileceğini belirtti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
3
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
4
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Dursun Özbek: Doğruları söylemeye devam edeceğiz
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Kayalıklarda mahsur kalan keçiler böyle kurtarıldı
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿Efes Selçuk'ta Herakleitos Felsefe Günleri başlıyor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
﻿İstanbulspor'un konuğu Atakaş Hatayspor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.