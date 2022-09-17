Kendinden geçti davulunu patlattı

İHA'nın haberine göre, Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi.

Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken 'Çılgın davulcu' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. Son olarak Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Göktepe köyünde bir düğüne katılan çılgın davulcu yine yapacağını yaptı.

Hızını alamayan Yılmaz, davulu patlattı. Halay çekenler, ‘Biz şimdi nasıl oynayacağız’ dedi. Halay ardından orkestranın devreye girmesi ile kaldığı yerden devam etti.