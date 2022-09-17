17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kendinden geçti davulunu patlattı

Tunceli'de ve çevre illerdeki düğünlerin vazgeçilmezi ismi haline gelen 'Çılgın davulcu' lakaplı davulcu Muharrem Yılmaz, bu kez kendinden geçerek davulu patlattı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 15:07
Takip Et

Tunceli'nde yaşandı. Kendinden geçen davulcu davulunu patlattı

Kendinden geçti davulunu patlattı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Pertek ilçesi Pınarlar köyünde oturan, düğünlerde davul çalarak geçimini sağlayan Muharrem Yılmaz, yöredeki düğün ve nişanların vazgeçilmez müzisyeni haline geldi. 

Yaptığı davul şovları ile dikkat çeken 'Çılgın davulcu' lakaplı Yılmaz'a ait videolar da sosyal medyada rekorlar kırıyor. Son olarak Tunceli'nin Mazgirt İlçesine bağlı Göktepe köyünde bir düğüne katılan çılgın davulcu yine yapacağını yaptı. 

Hızını alamayan Yılmaz, davulu patlattı. Halay çekenler, ‘Biz şimdi nasıl oynayacağız’ dedi. Halay ardından orkestranın devreye girmesi ile kaldığı yerden devam etti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
2
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Kim Milyoner Olmak İster'de ekran başındakileri bile çıldırtan 200 bin TL'lik soru
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
3
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Şeyma Subaşı açıklama yaptı. Çinli filozof Konfüçyüs gibi ifadeler kullandı
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
4
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
5
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Putin: Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun ağırlaşmasından çok endişeliyiz
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
6
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Akşener'in 'yurt dışına gider misin?' diye sorduğu öğrenciden yanıt: Koşa koşa giderim
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
7
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur Türkiye'ye getirildiği iddia edildi. Erk Acarer açıkladı
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Türk Askerinin Kore savaşına katılışından bu yana 72 yıl geçti. İşte siyah beyaz fotoğraflarla Kore'ye gidişin öyküsü
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Kocaeli'de hayatının şokunu yaşadı
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿Pişkin hırsızlar kamerada
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.